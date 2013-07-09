Украинский фондовый рынок во вторник вырос

Индекс Украинской биржи по итогам торгов во вторник, 9 июля, повысился на 1,24% – до 860,68 пункта, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Общий объем торгов на Украинской бирже составил 25 млн грн, из них на фондовом рынке – 17,3 млн грн, на срочном рынке – 7,8 млн грн.

Лидерами повышения среди ценных бумаг, входящих в индексную корзину, стали акции "Укрсоцбанка" (+2,50%) и "Райффайзен Банка Аваль" (+2,30%).

Индекс ПФТС по итогам торгов повысился на 0,86% – до 314,19 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 395,9 млн грн.