«Мироновский хлебопродукт» завершил сделку по покупке «Воронеж Агро Холдинга»

Агрохолдинг «Мироновский хлебопродукт» (МХП), крупнейший производитель курятины в Украине, завершил сделку по приобретению 100% акций растениеводческой группы «Воронеж Агро Холдинг» (Россия), сообщила пресс-служба компании.

Согласно сообщению, благодаря этому приобретению земельный банк агрохолдинга увеличился на 40 тыс. га, площади зернохранилищ - на 200 тыс. куб. м. МХП также пополнил собственный парк сельскохозяйственной техники.

По словам главы правления МХП Юрия Косюка, приобретение «Воронеж Агро Холдинга» является частью стратегии географической диверсификации агрохолдинга.

«Это приобретение является очередным шагом в реализации нашей стратегии географической диверсификации МХП и увеличения земельного банка. Наша среднесрочная цель – это повышение эффективности активов в России, что позволит увеличить общие финансовые результаты компании», - цитирует пресс-служба Косюка.

Стоимость сделки компания не сообщает.

Как сообщал УНИАН, в апреле т.г. Антимонопольный комитет Украины дал разрешение Raftan Holding Limited (Кипр), офшорной компании, управляющей корпоративными правами «МХП», на приобретение контрольного пакета акций российского агрохолдинга «Воронеж Агро Холдинг».

Справка УНИАН. Компания «Мироновский хлебопродукт» – один из крупнейших украинских производителей аграрной продукции. Помимо птицеводства и смежных производств, холдинг занимается выращиванием кукурузы, подсолнечника, пшеницы, рапса, фруктов, а также производством говядины, колбасных изделий.

На рынке холдинг представлен торговыми марками «Наша Ряба», «Легко!», «Дружба народов», «Бащинский», «Европродукт», «Сертифицированный Ангус», «Фуа Гра». Земельный банк компании составляет около 280 тыс. гектаров.

МХП по итогам 2012 года увеличил чистую прибыль на 20% по сравнению с 2011 годом – до 311 млн долл. Выручка компании в 2012 году увеличилась до 1,4 млрд долл. с 1,2 млрд долл. в 2011 году. EBIDTA выросла на 17% – до 468 млн долл. Маржа EBIDTA осталась на уровне 2011 года – 33%.