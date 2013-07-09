Украинская биржа будет проводить "мини-IPO" для небольших компаний

Украинская биржа планирует запустить «рынок привлечения капитала», подразумевающий предоставление услуг по привлечению инвестиций для небольших компаний, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Как отметили на бирже, речь фактически идет о проведении на Украинской бирже мини-IPO для привлечения инвестиций в небольшие и быстрорастущие компании.

По словам председателя правления Украинской биржи Олега Ткаченко, новый рынок призван создать эффективный механизм привлечения инвестиций в предприятия Украины и стать финальным звеном инвестиционной цепочки - от финансирования развивающихся компаний на ранней стадии до выхода на биржевой рынок. «Простые и демократичные правила «рынка привлечения капитала» учитывают особенности украинских компаний и не требуют наличия длительной истории деятельности, не устанавливают требования по большой капитализации», - добавил он.

Концепция «рынка привлечения капитала» одобрена Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку.