Мажоритарий «Агротона» переоформил на себя 51% акций холдинга

Генеральный директор агрохолдинга «Агротон» Юрий Журавлев переоформил на свое имя принадлежащие ему через кипрскую компанию IFG Directors Limited 51% акций холдинга, говорится в биржевом сообщении «Агротона».

Согласно сообщению, передача 11 059 994 акций состоялась 4 июля текущего года.

Как сообщал УНИАН, 5 июля Верховная Рада приняла правительственный законопроект о ратификации Конвенции между правительством Украины и правительством Республики Кипр об избежании двойного налогообложения и предотвращении налоговых уклонений относительно налогов на доходы и Протокола к ней.

Конвенция была подписана 8 ноября 2012 года в Никосии, вступит в силу 1 января 2014 года. Украина теперь сможет взыскивать налоги с предприятий, зарегистрированных на Кипре, в соответствии со своим законодательством. Предполагается, что налогами на доходы считаются все налоги, которые взимаются с общей суммы дохода или с элементов дохода, в том числе налоги на доходы от отчуждения движимого или недвижимого имущества и налоги на общую сумму зарплаты или платы, уплаченной предприятиями.

Конвенция предполагает введение вместо действующих нулевых ставок на дивиденды отечественных бизнесменов налог от 5 до 15%. Также начинают действовать 10%-ный или 5%-ный налог на роялти и 2%-ный на доход от долговых требований.

Справка УНИАН. Группа компаний «Агротон» работает с 1992 года. Холдинг специализируется на выращивании зерновых и масличных культур, производстве и реализации продукции животноводства. Владеет земельным банком около 151 тыс. га в Луганской и Харьковской областях и складскими помещениями общей вместимостью 285 тыс. тонн.

«Агротон» в конце октября 2010 года в ходе IPO разместил на Варшавской бирже 5,67 млн акций (26,2% уставного капитала) и привлек около 54 млн долл.

«Агротон» в 2012 году увеличил показатель EBITDA (прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации) почти на 75% - до 32,4 млн долл. Выручка компании в 2012 году выросла до 122,6 млн долл. с 122,1 млн долл. в 2011 году. Чистый доход компании в 2012 году увеличился до 20,7 млн долл. с 270 тыс. долл. в 2011 году.