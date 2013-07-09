Минфин на сегодняшнем ОВГЗ-аукционе привлек в бюджет более 2 млрд грн

Министерство финансов Украины во вторник, 9 июля, привлекло в государственный бюджет 2,076 млрд грн на аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

Об этом сообщается на официальном сайте министерства.

Согласно сообщению, Минфин привлек основную долю средств в результате размещения долгосрочных облигаций, в том числе 1,613 млрд грн в результате удовлетворения всех пяти поданных заявок на приобретение 5-летних облигаций с доходностью 14,25% и 418,809 млн грн, удовлетворив все три поданные заявки на приобретение 7-летних облигаций с доходностью 14,30%. Также Минфину удалось разместить трехмесячные гособлигации, и в результате удовлетворения двух из трех поданных заявок в госбюджет привлечено 44,212 млн грн под 7,75% годовых.

По информации Минфина, в результате проведенного размещения в госбюджет привлечено 2,076 млрд грн, при этом размер госдолга находится в пределах, предусмотренных Бюджетным кодексом Украины и Законом «О Государственном бюджете Украины на 2013 год».

Как сообщал УНИАН, Минфин во вторник, 2 июля, привлек в госбюджет 2,057 млрд грн на аукционе по продаже ОВГЗ. В июле Минфин планирует провести еще три аукциона по продаже ОВГЗ - 16, 23 и 30 июля.

В 2012 году Министерство финансов Украины в результате проведения аукционов по продаже ОВГЗ привлекло в государственный бюджет 35,9 млрд грн, 2,5 млрд долл. и 316,6 млн евро.

По состоянию на 9 июля 2013 года объем ОВГЗ, находящихся в обращении, по сумме основного долга составляет 229,851 млрд грн, при этом в собственности НБУ находятся госбумаги на сумму 132,158 млрд грн, в собственности банков - 84,323 млрд грн, нерезидентов - 5,095 млрд грн.

По оперативным данным Госказначейства на 8 июля, в январе-июле в госбюджет поступило 77,491 млрд грн от государственных заимствований, в то время как расходы госбюджета на погашение и обслуживание госдолга за этот период составили 49,995 млрд грн.