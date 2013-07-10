Фонд госимущества выставит на продажу 13,827% «Крымнефтепродукта»

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) принял решение выставить на продажу 13,827% госпакет акций «Крымнефтепродукта», говорится в официальном издании ФГИУ «Ведомости приватизации» от 10 июля т.г. Номинальная стоимость планируемого к продаже «Крымнефтепродукта» составляет 323,7 тыс. грн. Справка УНИАН. ОАО "Крымнефтепродукт" (г. Симферополь) владеет нефтебазами и сетью АЗС в Крыму и занимается торговлей нефтепродуктами. Акционерами «Крымнефтепродукта» являются ФГИУ (13,82%), Interlab Servises Limited (21%), GERMONT GROUP S.A. (20,3%), BRANNFORD CORP (18%), EWANTON INVESTORS LTD (11,8%).

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