Рыночный спрос на долгосрочные ОВГЗ отсутствует - эксперты

Результаты последних аукционов Министерства финансов по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) свидетельствуют об отсутствии рыночного спроса на долгосрочные ОВГЗ, полагают опрошенные УНИАН эксперты.

Как прокомментировал УНИАН руководитель аналитического подразделения группы «Инвестиционный Капитал Украина» (ICU) Александр Вальчишен, последний аукцион Минфина, как и предыдущий, стал показательным по своей агрессивности, с учетом объема привлеченных средств на сумму более 2 млрд грн. «Удовлетворяется относительно небольшой, но рыночный спрос на краткосрочный долг с погашением через три месяца по ставке 7,75% годовых (чуть более 2% общей суммы привлечения), а наибольшая доля привлеченных средств (около 98%) приходится на долгосрочные пяти- и семилетние ОВГЗ, доходность по которым соответствует уже привычным уровням 14,80% и 14,85% годовых (в терминах эффективной доходности)», - сообщил эксперт.

По его мнению, данная агрессивность диктуется необходимостью финансировать текущие расходы госбюджета, не покрытые доходами, а также обеспечить достаточность средств для рефинансирования будущих выплат госдолга (на следующей неделе Минфин погашает 1,2 млрд грн) и пополнить остаток средств на едином казначейском счете правительства, который в последние 12 месяцев балансирует на среднемесячном минимуме 0,2% от ВВП.

«В 2010 году остаток был в среднем на уровне 0,7% от ВВП каждый месяц. Более того, даже в кризисный 2009 год было несколько легче, чем сейчас, ведь тогда на едином казначейском счете правительства среднемесячный остаток средств составлял 0,5% от ВВП», - констатировал эксперт. По его словам, также поддержанию госфинансов в «некой приличной форме» способствует позитивная динамика депозитов физических лиц, которые в июне выросли на 11,8 млрд грн, преимущественно (10,9 млрд грн) за счет депозитов в национальной валюте, а также продолжение тенденции предыдущих двух месяцев, когда продажа валюты населением превышала ее покупку.

Другой эксперт, портфельный управляющий инструментами с фиксированной доходностью инвестиционной группы "АРТ Капитал" Иван Заражевский, в комментарии УНИАН сообщил, что, несмотря на высокий уровень ликвидности банковской системы (порядка 28 млрд грн на этой неделе) и стабильный курс гривня/доллар (8,15-8,16), рыночные игроки, судя по последним аукционам, предпочитают держать старые, купленные ранее, портфели ОВГЗ или практикуют краткосрочное размещение ресурсов (на срок от 1 дня до 1 месяца), покупая депозитные сертификаты НБУ на срок до 90 дней или «короткие» ОВГЗ в небольших объемах.

«5- и 7-летние ОВГЗ в основном размещаются среди лояльных Минфину структур - госбанков или коммерческих банков, которые имеют возможность получать под эти же ОВГЗ рефинансирование по ставке ниже доходности ОВГЗ, тем самым имея дополнительный заработок, в то же время постоянно увеличивая не свой портфель ОВГЗ, а портфель НБУ», - полагает Заражевский.

Как сообщал УНИАН, 9 июля Минфин привлек в госбюджет 2,076 млрд грн на аукционе по продаже ОВГЗ, при этом основная доля средств - 2,032 млрд грн - привлечена в результате размещения долгосрочных облигаций. Также Минфину, в отличие от предыдущего аукциона, удалось разместить краткосрочные трехмесячные облигации на 44,212 млн грн.

2 июля Минфин привлек в госбюджет 2,057 млрд грн, при этом на приобретение трехмесячных гособлигаций инвесторы не подали ни одной заявки.

В июле Минфин планирует провести еще три аукциона по продаже ОВГЗ - 16, 23 и 30 июля.

В 2012 году Министерство финансов Украины в результате проведения аукционов по продаже ОВГЗ привлекло в государственный бюджет 35,9 млрд грн, 2,5 млрд долл. и 316,6 млн евро.

По состоянию на 9 июля 2013 года объем ОВГЗ, находящихся в обращении, по сумме основного долга составляет 229,851 млрд грн, при этом в собственности НБУ находятся госбумаги на сумму 132,158 млрд грн, в собственности банков - 84,323 млрд грн, нерезидентов - 5,095 млрд грн.

По оперативным данным Госказначейства на 8 июля, в январе-июле в госбюджет поступило 77,491 млрд грн от государственных заимствований, в то время как расходы госбюджета на погашение и обслуживание госдолга за этот период составили 49,995 млрд грн.