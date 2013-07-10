Кипрская компания купила 49% акций сети «Швыдко-Украина»

Кипрская компания Krestento Holdings Ltd приобрела 49,0001% акций компании «Швыдко-Украина», которая развивает в Украине сеть заведений быстрого питания «Швыдко», сообщила компания в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Соответствующие данные компания получила 10 июля от «Национального депозитария Украины». В собственности Krestento Holdings на 9 июля 2013 года находится 8,05382 млн простых именных акций компании.

Ранее пакетом акций владела американская компания Western NIS Enterprise Fund, которая после продажи не имеет акций компании «Швыдко-Украина».

Справка УНИАН. ЧАО «Швыдко-Украина» основано в 2000 году. На сегодняшний день сеть насчитывает шесть полносервисных ресторанов, два фуд-корта, несколько пирожковых.

Собственная торгово-производственная база обеспечивает все заведения продуктами собственного производства. В ассортименте компании около 200 блюд.