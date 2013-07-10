Украинский фондовый рынок снова пошел на снижение

Индекс Украинской биржи по итогам торгов в среду, 10 июля, снизился на 0,33% – до 857,878 пункта, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Общий объем торгов на Украинской бирже составил 26,9 млн грн, из них на фондовом рынке – 22 млн грн, на срочном рынке – 4,7 млн грн.

Лидерами снижения среди ценных бумаг, входящих в индексную корзину, стали акции "Райффайзен Банка Аваль" (-1,12%).

Индекс ПФТС по итогам торгов остался практически без изменений, снизившись всего на 0,01 пункта - до 314,19 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 323,4 млн грн.

Как сообщал УНИАН, индекс Украинской биржи во вторник, 9 июля, заметно вырос - на 1,24%.

Индекс ПФТС в этот день повысился на 0,86%.

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