Эксперт: украинский фондовый рынок снизился на умеренно-негативном внешнем фоне

Индекс Украинской биржи провел торговую сессию 10 июля на отрицательной территории на фоне умеренно-негативных сигналов из-за рубежа.

Об этом сообщила в комментарии УНИАН аналитик инвестиционной компании «Альтана Капитал» Яна Лаврик.

По ее словам, "мировые площадки сегодня преимущественно снижались. Игроки частично фиксировали прибыль в преддверии публикации протокола FOMC и выступления главы ФРС Бена Бернанке. Не смогла сдержать от продаж и макроэкономическая статистика Штатов, которая оказалась довольно неплохой". Так, оптовые продажи в США в мае выросли на 1,6% против ожидавшегося повышения на 0,3%, в то время как оптовые запасы неожиданно сократились на 0,5% в месячном исчислении. Рост спроса в оптовом секторе говорит о том, что предприниматели ожидают повышения спроса на их товары и в потребительском сегменте, на долю которого приходится более 70% американского ВВП, объяснила аналитик.

"Завтра утром ключевое влияние на рынки окажут минутки ФРС, которые должны пролить свет на дальнейшие действия регулятора. Большинство экономистов склоняются к тому, что Федрезерв пойдет на ужесточение монетарной политики уже в сентябре текущего года и полностью свернет программу QE в середине 2014 года", - отметила Лаврик.