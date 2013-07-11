Поддержки для покупателей на фондовом рынке более чем достаточно - эксперт

На локальных фондовых рынках сегодня складывается вполне положительный фон, поддержки для покупателей более чем достаточно.

Об этом говорится в аналитическом отчете риск-менеджера инвестиционной компании Dragon Capital Дмитрия Михайлусенко.

"Какие-либо страхи и предрассудки оставлены позади, а поддержки для покупателей более чем достаточно", - говорится в отчете.

Согласно отчету, по результатам вчерашнего выступления главы Федеральной резервной системы США Бена Бернанке многие все-таки сходятся во мнении, что американская экономика остается слабой и резкое сворачивание программы количественного смягчения будет очень преждевременно, по крайней мере, до тех пор, пока безработица находится на уровне выше 6,5%.

Кроме того, опасения инвесторов во время выступления главы ФРС тоже не оправдались, поскольку Бен Бернанке обрадовал инвесторов намерением сохранять низкие процентные ставки столько, сколько потребуется.

Напомним, на украинском фондовом рынке на торгах в четверг наблюдается уверенный рост - индекс украинских акций UX в ходе торгов 11 июля, по состоянию на 12:04 повысился на 1,16% - до 867,86 пункта.