Киев выплатил 14 млн долл. процентов по пятилетним евробондам 2011 года

Киев осуществил очередной платеж в размере 14 млн долл. за пользование кредитом, полученным в рамках открытой продажи пятилетних еврооблигаций в 2011 году на сумму 300 млн долл. под 9,375% годовых.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации со ссылкой на заместителя главы КГГА Руслана Крамаренко.

«Киев активно работает на международном рынке капитала с 2003 года. Процессу привлечения средств предшествовала большая работа по созданию благоприятного инвестиционного климата и повышению инвестиционной привлекательности города как эмитента на внешних рынках», - цитирует пресс-служба Крамаренко.

Он напомнил, что Киев уже полностью погасил евробонды 2003, 2004 и 2007 годов.

«Сейчас торгуются два выпуска еврооблигаций – 2005 года на сумму 250 млн долл. со сроком погашения в 2015 году и бумаги 2011 года на 300 млн долл. со сроком погашения в 2011 году», - сказал Крамаренко.

Как сообщал УНИАН, в июне 2011 года, накануне выпуска облигаций, Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило еврооблигациям Киева ожидаемый долгосрочный рейтинг в иностранной валюте «B-(exp)».