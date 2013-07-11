«Идея Банк» выпустит двухлетние облигации на 40 млн грн

«Идея Банк» с 20 июля планирует начать первичную продажу двухлетних процентных облигаций серии «B» на 40 млн грн, направив привлекаемые средства на увеличение объемов кредитования, говорится в проспекте эмиссии эмитента.

Согласно сообщению, первичное размещение эмитент будет проводить на фондовой бирже ПФТС. Заключение договоров с первыми собственниками облигаций будет осуществлено банком самостоятельно. В рамках эмиссии банк намерен разместить 40 тыс. штук именных процентных облигаций серии «B» номинальной стоимостью 1 тыс. грн.

Справка УНИАН. «Идея Банк» (ранее «Плюс Банк») работает на рынке Украины с 1989 года и входит в группу небольших финансовых учреждений. На 1 апреля 2013 года активы банка составили 2,382 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов – 1,710 млрд грн, обязательства – 2,066 млрд грн, средства клиентов – 1,778 млрд грн, собственный капитал – 316,31 млн грн, уставный капитал – 160 млн грн.

В первом квартале 2013 года банк получил прибыль в размере 1,676 млн грн.

Основным акционером банка является Getin Holding S.A., акции которого котируются на Варшавской фондовой бирже.