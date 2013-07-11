Московская биржа утверждает, что не предъявляла акционерам Украинской биржи и ПФТС требований

Московская биржа не предъявляла акционерам Украинской биржи и ПФТС никаких требований и не настаивала на предпочтительности того или иного варианта консолидации.

Об этом в интервью УНИАН сообщили на Московской бирже.

«В настоящий момент между акционерами биржевых площадок, которые входят в рабочие группы, идет процесс выработки оптимального для всех собственников бирж варианта консолидации», - отметили на бирже.

«По опыту слияния российских бирж ММВБ и РТС этот процесс является длительным и требующим внимания ко всем деталям - определяются не только основные параметры, но и фактически будущая конфигурация компании», - сообщили на Московской бирже.

«Московская биржа, являясь участником рабочих групп двух бирж, активно участвует в их работе и обсуждении возникающих вопросов. В то же время главной задачей рабочих групп является как раз разработка варианта консолидации, который устроит максимальное количество украинских акционеров и будет направлен в первую очередь на развитие биржевого рынка Украины», - отметили на бирже.

На Московской бирже также отметили, что, согласно мировой практике проведения сделок консолидации/слияния компаний, для решения ключевых вопросов - оценки, юридической схемы слияния - как правило, привлекаются независимые консультанты. «Выбор независимого консультанта будет осуществлен рабочими группами с учетом мнений акционеров двух бирж», - отметили на бирже.

Напомним, ранее в украинских СМИ появилась информация о том, что Московская биржа предложила миноритарным акционерам Украинской биржи и ПФТС меморандум, в соответствии с которым Украинской бирже и ПФТС предлагается объединиться в «Украинский биржевой холдинг» путем обмена их акций, что в свою очередь вызвало недовольство со стороны ряда украинских миноритарных акционеров.

Как сообщал УНИАН, переговоры об объединении Украинской биржи и ПФТС ведутся уже на протяжении нескольких лет после объединения их акционеров - российских ММВБ и РТС.

На сегодняшний день созданная в ходе объединения ММВБ и РТС Московская биржа владеет 43% в Украинской бирже и контрольным пакетом в фондовой бирже ПФТС.