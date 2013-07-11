Индекс Украинской биржи повысился на 1,13%, индекс ПФТС снизился на 1,05%

Индекс Украинской биржи по итогам торгов в четверг, 11 июля, повысился на 1,13% – до 867,60 пункта, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Общий объем торгов на Украинской бирже составил 40 млн грн, из них на фондовом рынке – 35 млн грн, на срочном рынке – 5 млн грн.

Лидерами повышения среди ценных бумаг, входящих в индексную корзину, стали акции «Укрсоцбанка» (+4,43%).

Индекс ПФТС по итогам торгов снизился на 1,05% – до 310,91 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 498,6 млн грн.