Индексы Dow Jones и S&P 500 обновили исторические максимумы

Американские фондовые площадки завершили четверг ростом на фоне заявлений главы Федрезерва Бена Бернанке относительно дальнейшей монетарной политики регулятора, индексы Dow Jones и S&P 500 превысили исторические максимумы.

Промышленный индекс Dow Jones повысился на 1,11% и составил 15460,92 пункта. Индекс широкого рынка S&P 500 вырос на 1,36% - до 1675,02 пункта. Высокотехнологичный NASDAQ увеличился на 1,63%, достигая 3578,30 пункта, передает "Прайм".

Накануне Бернанке сообщил о намерениях Федрезерва сохранять процентные ставки в США на низком уровне для стимулирования темпов восстановления американской экономики.

Лучше прогноза оказались данные по профициту бюджета США, в июне достигшему 117 миллиардов долларов против дефицита в 59,7 миллиарда долларов годом ранее. Аналитики ожидали показатель на уровне 115 миллиардов долларов.

Между тем, не оправдала ожиданий статистика по рынку труда - число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 6 июля, подскочило на 16 тысяч по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели и составило 360 тысяч. Данные гораздо хуже прогнозов аналитиков, полагавших, что число заявок за рассматриваемый период уменьшилось до 340 тысяч.

***DJIA (Dow Jones Industrial Average, промышленный индекс Доу-Джонса) - средний показатель движения курсов акций 30 крупнейших промышленных корпораций.

S&P 500 (Standard and Poor's 500 Index) - индекс цен акций 500 крупнейших по рыночной капитализации компаний.

NASDAQ (National Association of Securities Dealers Automated Quotation, автоматизированная система котировки Национальной ассоциации фондовых дилеров) - индекс высокотехнологичных компаний. Он рассчитывается на основании котировок обыкновенных акций всех компаний (резидентов США и иностранных), торгуемых во внебиржевой системе NASDAQ, взвешенных по рыночной капитализации.