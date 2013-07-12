На украинском фондовом рынке сегодня значительный рост

На украинском фондовом рынке на торгах 12 июля наблюдается значительный рост - индекс украинских акций UX по состоянию на 12:45 повысился на 2,17% - до 886,43 пункта, сообщает сайт Украинской биржи.

Основной причиной подобного роста стало значительное повышение цены входящих в индексную корзина акций «Донбассэнерго» (+13,68%) в связи с информацией о планах правительства по приватизации данной компании.

Объем торгов на Украинской бирже составил всего 2,9 млн грн при общем объеме торгов в 12 млн грн.

На европейских фондовых рынках также наблюдается повышение. Британский индекс FTSE 100 на торгах в пятницу повысился на 0,37%, немецкий DAX - на 0,79%, российский индекс MICEX повысился на 1,72%.