Условия приватизации "Донбассэнерго" ограничивают количество покупателей - эксперт

Утвержденные правительством квалификационные требования к участникам конкурса по продаже 60,77% акций "Донбассэнерго" существенно ограничивают круг потенциальных покупателей, поскольку они фактически не допускают иностранные компании к участию в конкурсе, при этом позволяя принимать в нем участие угледобывающим предприятиям (даже тем, которые производят коксующийся уголь).

Об этом сообщил УНИАН старший аналитик инвестиционной компании Dragon Capital Денис Саква.

По его словам, в Украине можно выделить лишь две компании, которые соответствуют заявленным критериям по производству и отпуску электроэнергии (не менее 15% объема производства и отпуска электроэнергии "Донбассэнерго"), а именно ДТЭК и Харьковскую ТЭЦ-5, которая была недавно приватизирована. Еще несколько угольных компаний с годовым объемом добычи свыше 1,5 млн тонн также теоретически подпадают под объявленные условия, в том числе "Метинвест", Coal Energy, "Донецксталь" (которой принадлежит шахтоуправлению "Покровское"), Шахта имени А.Ф.Засядько и несколько других.

Эксперт также отметил, что объявленная стартовая цена предполагает стоимость 44,6 грн. (5,5 долл.) на акцию, что почти вдвое превышает текущую рыночную цену бумаг "Донбассэнерго", а также предполагает коэффициенты Цена/Чистая прибыль в размере 9,6. Эксперт также не исключает существенного роста акций компании, в особенности, принимая во внимание их низкую ликвидность.

Напомним, Кабинет министров Украины своим распоряжением № 496-р от 11 июля 2013 г. утвердил условия продажи 60,77% госпакета акций "Донбассэнерго" на приватизационном конкурсе с открытым предложением цены. В частности, в соответствии с утвержденными условиями приватизации начальная цена 60,77% госпакета "Донбассэнерго" составляет 641 млн грн.

Согласно утвержденным условиям приватизации, потенциальные покупатели либо подконтрольные им активы должны последние три года осуществлять деятельность по производству и отпуску электроэнергии на оптовый энергорынок Украины минимум 15% от объемов производства "Донбассэнерго" или добывать на территории страны минимум 15% от потребляемого "Донбассэнерго" угля.