Эксперт назвал возможных покупателей «Донбассэнерго»

Возможными покупателями 60,77% госпакета акций энергогенерирующей компании «Донбассэнерго» могут стать крупнейший энергетический холдинг ДТЭК, Харьковская ТЭЦ-5 и несколько угольных компаний.

Об этом в комментарии УНИАН сообщил руководитель аналитического департамента инвестиционной компании Concorde Capital Александр Паращий.

«Конкурсные условия исключают возможность участия иностранных инвесторов, разве что они успеют до подачи документов на тендер приобрести несколько украинских шахт или мелких электростанций, чтобы соответствовать условиям (что выглядит маловероятно). Поэтому остаются украинские компании ДТЭК, Харьковская ТЭЦ-5 и несколько угольных компаний, или их владельцы или их будущие покупатели», - сказал Паращий.

Эксперт отметил, что «начальная цена реализации пакета получается в два раза ниже (на единицу мощности), чем та, которая была установлена в 2011-12 гг.: для «Донбассэнерго» - 51 долл. на кВт установленной мощности, «Днепроэнерго» и «Западэнерго» - в пределах 105-114 долл. на кВт установленной мощности».

Напомним, Кабинет министров Украины своим распоряжением № 496-р от 11 июля 2013 года утвердил условия продажи 60,77% госпакета акций «Донбассэнерго» на приватизационном конкурсе с открытым предложением цены. В частности, в соответствии с утвержденными условиями приватизации, начальная цена 60,77% госпакета «Донбассэнерго» составляет 641 млн грн. Согласно утвержденным условиям приватизации, потенциальные покупатели либо подконтрольные им активы должны последние три года осуществлять деятельность по производству и отпуску электроэнергии на Оптовый энергорынок Украины, минимум, 15% от объемов производства «Донбассэнерго» или добывать на территории страны минимум 15% от потребляемого «Донбассэнерго» угля.

Справка УНИАН. «Донбассэнерго» эксплуатирует две тепловые электростанции – Старобешевскую и Славянскую, суммарная мощность которых составляет 2550 МВт.

В 2012 году «Донбассэнерго», по предварительным данным, получила по международным стандартам финансовой отчетности (МФСО) чистую прибыль в размере 30,975 млн грн против 27,53 млн грн чистого убытка годом ранее.