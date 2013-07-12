Сильная корпоративная отчетность из США поддержала фондовые рынки

Поддержку фондовым рынкам в пятницу, 12 июля, оказала сильная отчетность корпоративного сектора в США, сообщила в комментарии УНИАН аналитик инвестиционной компании «Альтана Капитал» Яна Лаврик.

Так, подчеркнула она, финансовые результаты двух банков JPMorgan и Wells Fargo превзошли ожидания экспертов, опрошенных агентством Bloomberg. На мировых рынках сегодня продолжался рост, при этом американские индексы вновь обновляли исторические максимумы.

По мнению Лаврик, "макростатистика в пятницу отошла на второй план. Данные по промпроизводству в еврозоне полностью совпали с прогнозом. Данные по ценам производителей и потребительским настроениям в США оказались немногим хуже ожиданий, однако трейдеры проигнорировали статистику".

Как отметила аналитик, индекс Украинской биржи провел сессию пятницы на положительной территории. Локомотивом роста выступили акции "Донбассэнерго". "Спрос на бумаги компании возрос после того, как Фонд госимущества объявил стартовую цену 60,8%-го пакета акций энергетика. Фонд оценил стоимость государственного пакета почти в 2 раза выше рыночной капитализации компании, при этом, однако, выдвинув довольно жесткие условия для потенциальных инвесторов. Единственным возможным покупателем, который соответствует критериям ФГИ, является ДТЭК. Тем не менее, представители холдинга ранее не подтверждали информацию об интересах ДТЭК к покупке "Донбассэнерго", - напомнила она.

По словам Лаврик, в фокусе инвесторов на следующей неделе будут корпоративные отчеты американских компаний, а также целый блок макростатистики из США. В понедельник выйдут достаточно важные данные по экономическому росту в Китае. "Учитывая слабые показатели по торговому балансу Поднебесной, опубликованные на этой неделе, от статистики можно ожидать негатив", - считает аналитик.

Как сообщал УНИАН, индекс Украинской биржи по итогам торгов в пятницу, 12 июля, вырос на 1,67% – до 882,09 пункта. Общий объем торгов составил 38 млн грн.

Индекс ПФТС повысился на 1,23% – до 314,73 пункта. Общий объем торгов составил 325,7 млн грн.