Украинский фондовый рынок завершил неделю на оптимистичной ноте

Индекс Украинской биржи по итогам торгов в пятницу, 12 июля, повысился на 1,67% – до 882,09 пункта, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Общий объем торгов на Украинской бирже составил 38 млн грн, из них на фондовом рынке – 20,7 млн грн, на срочном рынке – 17,5 млн грн.

Лидерами повышения среди ценных бумаг, входящих в индексную корзину, стали акции «Донбассэнерго» (+13,23%).

Индекс ПФТС по итогам торгов повысился на 1,23% – до 314,73 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 325,7 млн грн.