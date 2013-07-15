Украинский рынок акций вырос на новости о приватизации "Донбассэнерго" - эксперты

Украинский рынок акций в пятницу, 12 июля, провел на позитивной территории на новости о приватизации "Донбассэнерго".

Об этом сообщают аналитики инвестиционной компании "АРТ капитал" в комментарии, переданном УНИАН.

Они отмечают, что по итогам сессии 12 июля индекс UX вырос до наибольшего значения с начала апреля. Наибольший рост показали бумаги "Донбассэнерго" (+13,2%). Все остальные «индексные» акции, за исключением трех, также закончили день с плюсом. На открытии в понедельник, 15 июля, сложился позитивный фон на серии обнадеживающих новостей по китайской экономике. Индексы Micex и РТС открылись ростом на 0,2%, Nikkei также торгуется в +0,2%. Американские и европейские фьючерсы показывают небольшой рост.

По информации аналитиков, мировые площадки торговались в пятницу со смешанной динамикой, но по итогам недели закрылись в плюсе. S&P 500 в пятницу показал рост 0,3%, а NASDAQ вырос на 0,6%. Европейский Stoxx 50 опустился на 0,3%, в то же время FTSE и DAX закрылись выше предыдущей сессии. Падению в Европе способствовали негативные новости из Португалии и Испании, а также также заявление министра финансов КНР Лу Цзивэя о том, что рост китайской экономики, по его оценке, составит в этом году порядка 7%, что несколько ниже официального прогноза, составляющего 7,5%. При этом в дальнейшем приемлемым может быть сочтен подъем на 6,5%, сказал министр.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины своим распоряжением № 496-р от 11 июля 2013 года утвердил условия продажи 60,77% госпакета акций «Донбассэнерго» на приватизационном конкурсе с открытым предложением цены. В частности, в соответствии с утвержденными условиями приватизации, начальная цена 60,77% госпакета «Донбассэнерго» составляет 641 млн грн. Согласно утвержденным условиям приватизации, потенциальные покупатели либо подконтрольные им активы должны последние три года осуществлять деятельность по производству и отпуску электроэнергии на Оптовый энергорынок Украины, минимум, 15% от объемов производства «Донбассэнерго» или добывать на территории страны минимум 15% от потребляемого «Донбассэнерго» угля.

Справка УНИАН. «Донбассэнерго» эксплуатирует две тепловые электростанции – Старобешевскую и Славянскую, суммарная мощность которых составляет 2550 МВт.

В 2012 году «Донбассэнерго», по предварительным данным, получила по международным стандартам финансовой отчетности (МФСО) чистую прибыль в размере 30,975 млн грн против 27,53 млн грн чистого убытка годом ранее.