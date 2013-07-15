Ралли украинских акций на Варшавской фондовой бирже продолжается

Индикатор стоимости бумаг украинских компаний на Варшавской фондовой бирже WIG-Ukraine на прошлой неделе продолжил свое ралли, поднявшись еще на 3,98% после 2,44% плюса за первые пять дней торгов июля.

Как передает корреспондент УНИАН из Варшавы, украинский индекс закончил торги на максимальных своих значениях прошлой недели на уровне 556,2 пунктов, а его рост обеспечило, главным образом, увеличение капитализации крупнейшей украинской компании на польском фондовом рынке - Kernel.

Эта компания, на которую приходится около 40% индекса, подорожала на прошлой неделе на почти 11%.

В пятницу, 12 июля, дороже, чем на начало недели, стоили также бумаги IMC (+9%), KDM Shipping (2,4%), Astarta (+2%) и Westa (+1,6%).

Больше всех подешевели акции угледобытчика Coal Energу (-16,5%), которые достигли своего нового исторического минимума на уровне 1,8 злотых за штуку (1 USD = 3,3 PLN).

Среди лидеров падения оказались также Sadovaya Group (-14%) и Milkiland (-10%).

Падение стоимости других компаний составило от почти 1 до 5%.

Как сообщал УНИАН, за первую половину 2013 года WIG Ukraine потерял более 20% своей стоимости после 8,5% минуса за 2012 год.

Справка УНИАН. Варшавская биржа начала рассчитывать WIG-Ukraine, в который входят 11 компаний из Украины, котирующихся на главной площадке, c мая 2011 года с базовых 1000 пунктов.

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