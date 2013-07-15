Нидерландская компания намерена купить украинский "Трансмаш"

Нидерландская компания Freight Car Energy Holding N.V. намерена приобрести 100% акций крупного украинского производителя колесных пар – Научно-производственного центра "Трансмаш" (Луганск).

Об этом сообщается в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Как сообщал УНИАН, в 2012 году НПЦ «Трансмаш» увеличил чистую прибыль на 41% - по сравнению с 2011 годом - до 41,368 млн грн с 29,331 млн грн.

Общее количество активов предприятия в 2012 году увеличилось на 52,7% по сравнению с 2011 годом - до 218,884 млн грн с 143,347 млн грн.

Справка УНИАН. ЧАО «Научно-производственный центр «Трансмаш» занимается разработками и осуществляет модернизацию рельсового транспорта.

Основными партнерами предприятия в Украине являются «Укрзализныця», «Лугансктепловоз», «Интерпайп», Днепродзержинский меткомбинат, «Азовмаш», Новокраматорский машиностроительный завод, в России - Новочеркасский электровозостроительный завод, «Трансмашхолдинг», «Коломенской завод, Нижнетагильский меткомбинат, а также предприятия в Иране, Болгарии, Грузии, Новой Гвинее и др.

Начиная с 2000 года, предприятие отправило несколько десятков тысяч колесных пар и комплектующих изделий для локомотивов и вагонов в Канаду, Иран, Новую Гвинею, Болгарию, Германию, Казахстан, Грузию, Словакию, Словению, Хорватию, Венгрию, Россию и другие страны.

Информация о компании Freight Car Energy Holding N.V. в открытом доступе отсутствует.