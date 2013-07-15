Объем торгов на Украинской бирже за неделю вырос почти вдвое

Общий объем торгов на Украинской бирже за неделю с 8 по 12 июля вырос почти вдвое - до 298 млн грн, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Объем торгов на срочном рынке Украинской биржи за прошлую неделю вырос на 137,9% и составил 41,8 млн грн.

Объем торгов ценными бумагами за неделю увеличился на 102,7%, что составило 256,2 млн грн, из них объем торгов акциями – 96,5 млн грн.

По состоянию на 11 июля 2013 года для обеспечения исполнения договоров по ценным бумагам, заключенных на Украинской бирже, в депозитарии предварительно зарезервированы денежные средства на сумму 33,4 млн грн и ценные бумаги на сумму 636,4 млн грн.

По итогам торгов за неделю с 8 по 12 июля Индекс украинских акций, рассчитываемый Украинской биржей, понизился на 2,96% - с 856,76 до 882,09 пункта.

Лидерами влияния на Индекс украинских акций стали простые именные акции "Донбассэнерго". Лидерами оборота за неделю также стали акции "Донбассэнерго", объем торгов по которым составил 2,7 млн грн, на втором месте бумаги "Райффайзен Банка Аваль" – 1,7 млн грн, далее следует "Центрэнерго" – 1,7 млн грн. Доля указанных ценных бумаг в обороте составила 16,07%, 10,58% и 10,28% соответственно.

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