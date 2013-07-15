НКЦБФР приостановила оборот ценных бумаг 110 эмитентов

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) на сегодня приостановила внесение изменений в системы реестра собственников и депозитарного учета ценных бумаг 110 эмитентов из-за их несоответствия нормам корпоративного законодательства. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе комиссии.

Согласно сообщению, данные действия Нацкомиссия предприняла в ходе своей работы по приведению деятельности эмитентов в соответствие с Законом Украины "Об акционерных обществах".

В целом, по мнению специалистов регулятора, в текущем году может быть принято около 5 тыс. подобных решений.

Напомним, ранее председатель НКЦБФР Дмитрий Тевелев заявил, что комиссия может не только приостанавливать оборот акций компаний, которые в своей деятельности нарушают нормы корпоративного законодательства, но и обращаться с иском, в том числе о прекращении деятельности данного акционерного общества.