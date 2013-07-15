Индекс Украинской биржи снизился на 1,23%, индекс ПФТС - на 0,01 пункта

Индекс Украинской биржи по итогам торгов в понедельник, 15 июля, снизился на 1,23% – до 871,28 пункта, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Общий объем торгов на Украинской бирже составил 25,9 млн грн, из них на фондовом рынке – 19,2 млн грн, на срочном рынке – 6,7 млн грн.

Лидерами снижения среди ценных бумаг, входящих в индексную корзину, стали акции «Донбассэнерго» (-5,25%).

Индекс ПФТС по итогам торгов остался практически без изменений, снизившись всего на 0,01 пункта – до 314,72 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 500,7 млн грн.