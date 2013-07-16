Украинский фондовый рынок начал неделю с преобладанием негатива - эксперт

Торги на украинском фондовом рынке в начале новой недели проходили с преобладанием негативных тенденций.

Об этом сообщил в комментарии УНИАН аналитик инвестиционной компании «Альтана Капитал» Александр Кушнарев.

Он отметил, что по результатам сессии понедельника, 15 июля, индекс Украинской биржи опустился на 1,23% до 871,28 пункта. "Биржевой индикатор не последовал примеру зарубежных рынков, демонстрировавших с утра восходящую динамику, и после кратковременного стартового роста переместился на отрицательную территорию. Падение отечественного рынка было вызвано продажами в акциях, занимающих наибольший вес в составе индексной корзины. После двух дней рыночного роста игроки предпочитали выходить из позиций", - объяснил аналитик.

По информации Кушнарева, в аутсайдерах сессии закрепились бумаги "Донбассэнерго" (-5,25%), корректировавшиеся вниз после резкого пятничного скачка, вызванного публикацией стартовой цены, с которой планируется начать аукцион по продаже 60,77% акций предприятия. Динамику хуже рынка в первом эшелоне также показали бумаги "Райффайзен Банка Аваль" (-1,82%) и Енакиевского метзавода (-1,39%).

По словам аналитика, "на площадках Старого Света, в отличие от Украины, в понедельник доминировал оптимистичный настрой, поддержанный статистикой из КНР. Несмотря на более слабые, чем ожидалось, данные по промышленному производству, ВВП Китая во 2-м квартале вырос на 7,5%, что совпало со средними прогнозами аналитиков. По итогам полугодия китайский ВВП вырос на 7,6%. Эта цифра выше официальных прогнозов Пекина на 2013 г., предусматривающих рост ВВП на 7,5%, и дает надежду на то, что замедление экономики Поднебесной уложится в рамки ожиданий. Благоприятное влияние на рынки оказал июньский рост розничных продаж в КНР, превзошедший экспертные прогнозы. Впрочем, американские игроки расценили китайскую макростатистику скорее как негативную".

Кушнарев добавил, что данные по розничным продажам в США инвесторы встретили неоднозначно. В июне показатель вырос на 0,4%, тогда как прогнозировался рост на 0,8%. Более медленная, чем ожидалось, динамика объема продаж свидетельствует об умеренности потребительского спроса в США, что может выразиться в замедлении роста ВВП по итогам 2-го квартала. С другой стороны, чем ниже темпы экономического роста, тем вероятнее продолжение программы количественного смягчения в нынешних масштабах.

Аналитик также отметил, что в понедельник продолжилась публикация финансовой отчетности международных корпораций. Результаты оказались сильнее прогнозов. Скорректированная прибыль американского банка Citigroup во 2-м квартале составила 1,25 долл. на акцию при ожидавшихся 1,18 долл. на акцию.

По словам Кушнарева, во вторник сезон отчетности продолжат Coca Cola, Johnson & Johnson, Goldman Sachs. Широким блоком будут выходить и макроэкономические новости. В центре внимания участников торгов будут данные по промышленному производству в США. "Рынки ожидают роста показателя на 0,2%. Более существенный рост в нынешних условиях вряд ли возможен, поскольку ситуация с занятостью в промышленном секторе Штатов остается слабой", - считает он.

Как сообщал УНИАН, индекс Украинской биржи по итогам торгов в понедельник, 15 июля, снизился на 1,23% – до 871,28 пункта. Общий объем торгов составил 25,9 млн грн.

Индекс ПФТС остался практически без изменений, снизившись всего на 0,01 пункта – до 314,72 пункта. Общий объем торгов составил 500,7 млн грн.