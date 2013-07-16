Украинский фондовый рынок взял небольшую передышку - эксперт

После завершения прошлой недели на мажорной ноте с повышением всех бумаг индексной корзины в понедельник, 15 июля, участники рынка взяли небольшую передышку, результатом которой стала техническая коррекция основных инструментов.

Об этом говорится в аналитическом отчете старшего трейдера инвестиционной компании Dragon Capital Александра Фощана, которым располагает агентство.

Как отмечается в отчете, лидером вчерашнего падения стали акции "Донбассэнерго", которые после бурного роста в пятницу технически корректировались на 5,25% до уровня 24 грн, на котором сейчас находится уровень технической поддержки. По мнению трейдера, такое поведение бумаги абсолютно нормально после взлета котировок в течение одной торговой сессии более чем на 15%. Спрос на эти акции остается повышенным, что подтверждают объемы торговли - в понедельник оборот составил более 78 тыс. акций. По итогам торгов лидерами по ликвидности стали акции "Мотор Сичи" (6,4 млн грн), "Донбассэнерго" (1,9 млн грн), Авдеевского коксохима (1,3 млн грн), Енакиевского метзавода (1,3 млн грн) и "Центрэнерго" (1,1 млн грн).

На срочном рынке объем сделок по всем инструментам составил 7,9 млн грн (по фьючерсам - 6,1 млн грн, по опционам - 1,8 млн грн).

На европейских площадках с открытия преобладали покупки. По итогам торгов индекс Франкфуртской фондовой биржи индекс DAX вырос на 0,27%, индексы Парижской фондовой биржи СAC 40 и Лондонской фондовой биржи FTSE 100 повысились на 0,62% и 0,63% соответственно.

Напомним, в понедельник, 15 июля, индекс Украинской биржи UX закрылся снижением на чуть более 1% на отметке 871,28 пункта. Объем торгов на фондовом рынке по акциям составил 18,6 млн грн, из них на рынке заявок - 3,9 млн грн, на рынке РЕПО - 14,1 млн грн.

Читайте также:

Украинская биржа будет проводить "мини-IPO" для небольших компаний

Московская биржа утверждает, что не предъявляла акционерам Украинской биржи и ПФТС требований