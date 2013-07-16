Agroton намерен изменить условия выплат по евробондам на 50 млн долл.

Варшава. Одна из крупнейших сельскохозяйственных компаний в Украине Agroton предлагает держателям своих облигаций на сумму 50 млн долл. изменение условий выплат по ним из-за недостаточного количества средств.

Об этом компания сообщила во вторник, 16 июля, в системе раскрытия информации Варшавской фондовой биржи.

Agroton объяснил проблемы с наличностью введенными ограничениями на снятие средств с банковских счетов на Кипре, а также слабым операционным денежным потоком из-за плохих погодных условий в этом сезоне.

Справка УНИАН. Зарегистрированная на Кипре Agroton Public Limited, которая владеет сельскохозяйственными активами в Украине, дебютировала на Варшавской фондовой бирже в конце 2010 года.

Agroton называет себя четвертым крупнейшим сельхозпроизводителем в Украине и шестым крупнейшим производителем в Европе по площади обрабатываемых земель среди представителей аграрных компаний, акции которых котируются на бирже.

Основанная в 1992 году компания, по последним данным, арендует в Луганской и Харьковской областях около 210 тыс. га земли и владеет складскими помещениями общей вместимостью 285 тыс. тонн.

Агрохолдинг Agroton в 2012 году получил 6,787 млн долл. чистой прибыли по сравнению с 2,105 млн долл. убытка годом ранее. В прошлом году компания увеличила операционную прибыль до 16,456 млн долл. с 6,013 млн долл. на фоне снижения валовой прибыли до 18,898 млн долл. с 27,863 млн долл. Выручка в 2012 году снизилась до 88,001 млн долл. с 99,738 млн долл.