Индекс Украинской биржи снизился на 0,18%, индекс ПФТС - на 0,57%

Индекс Украинской биржи по итогам торгов во вторник, 16 июля, снизился на 0,18% – до 869,68 пункта, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Общий объем торгов на Украинской бирже составил 28,8 млн грн, из них на фондовом рынке – 24 млн грн, на срочном рынке – 4,7 млн грн.

Лидерами снижения среди ценных бумаг, входящих в индексную корзину, стали акции «Центрэнерго» (-2,52%).

Индекс ПФТС по итогам торгов снизился на 0,57% – до 312,91 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 623,3 млн грн.