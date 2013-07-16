Минфин привлек в госбюджет 3,4 млрд грн и 206,9 млн долл.

Министерство финансов Украины во вторник, 16 июля, привлекло в государственный бюджет 3,376 млрд грн и 206,871 млн долл. на аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

Об этом сообщается на официальном сайте министерства.

Согласно сообщению, в результате размещения облигаций, номинированных в национальной валюте, Минфин привлек 324,690 млн грн по шести из семи поданных заявок на приобретение облигаций сроком обращения 77 дней с доходностью 7,75%, а также 2,246 млрд грн по всем четырем поданным заявкам на приобретение 5-летних облигаций с доходностью 14,25% и 805 млн грн по двум поданным заявкам на приобретение 7-летних облигаций с доходностью 14,30%.

В результате размещения облигаций, номинированных в иностранной валюте (долларах США), Минфин привлек 158,073 млн долл. по всем трем поданным заявкам на приобретение 2-летних облигаций с доходностью 8,25% и 48,798 млн долл. по всем четырем поданным заявкам на приобретение 3-летних облигаций с доходностью 8,19%.

По информации Минфина, в результате проведенного размещения в госбюджет привлечено 5,029 млрд грн (по официальному курсу НБУ), при этом размер госдолга находится в пределах, предусмотренных Бюджетным кодексом Украины и Законом «О Государственном бюджете Украины на 2013 год».

Как сообщал УНИАН, Минфин 2 июля привлек в госбюджет 2,057 млрд грн на аукционе по продаже ОВГЗ, 9 июля - 2,076 млрд грн. В июле Минфин планирует провести еще два аукциона по продаже ОВГЗ - 23 и 30 июля.

В 2012 году Министерство финансов Украины в результате проведения аукционов по продаже ОВГЗ привлекло в государственный бюджет 35,9 млрд грн, 2,5 млрд долл. и 316,6 млн евро.

По состоянию на 16 июля 2013 года объем ОВГЗ, находящихся в обращении, по сумме основного долга составляет 231,794 млрд грн, при этом в собственности НБУ находятся госбумаги на сумму 132,986 млрд грн, в собственности банков - 85,231 млрд грн, нерезидентов - 5,021 млрд грн.

По оперативным данным Госказначейства на 15 июля, в январе-июле в госбюджет поступило 79,562 млрд грн от государственных заимствований, в то время как расходы госбюджета на погашение и обслуживание госдолга за этот период составили 50,258 млрд грн.