Кабмин решил продать контрольные и блок-пакеты 39 обл- и горгазов

Кабинет министров Украины принял решение о приватизации контрольных и блокирующих пакетов акций 39 областных и горгазов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил глава Фонда госимущества Александр Рябченко.

«Приняты решения по 39 пакетам газовых компаний. Все облгазы и горгазы. Из 39 компаний 37 - это блокирующие пакеты акций и 2 - контрольные пакеты. Принято решение, что они идут на приватизацию», - сказал Рябченко.

Он также отметил, что следующим шагом будет принятие Кабинетом министров условий приватизации пакетов акций этих предприятий. Рябченко также спрогнозировал, что при выполнении всех необходимых процедур приватизация обл- и горгазов может произойти уже осенью.

«На осень пойдет приватизация этих 39 газовых компаний», - сказал Рябченко.

Напомним, крупнейшим частным собственником пакетов акций ряда украинских облгазов является ЧАО «Газтек» (Киев).

«Газтек», в частности, приобрел в последнее время на приватизационных конкурсах блокирующие госпакеты акций «Николаев-», «Ивано-Франковск-», «Севастополь-», «Днепропетровск-», «Запорож-», «Луганск-», "Винницагаза", а также увеличил свою долю в компании «Черновцыгаз»до 34,39% и стал собственником контрольного пакета акций «Хмельницкгаза».