Правительство выставит на продажу 25% акций донецкого завода «Точмаш»

Кабинет министров Украины принял решение о продаже 25% акций донецкого завода «Точмаш».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам глава Фонда госимущества Александр Рябченко.

«Принято решение, что 25% будет выставляться на продажу», - сказал он.

При этом Рябченко отметил, что акции предприятия не вызывают интереса у покупателей.

«Мы не видим пока большого интереса среди покупателей».

По его словам, на сегодняшний день 63% акций предприятия принадлежат трудовому коллективу. Кроме того, предприятие находится в состоянии банкротства и принято решение о его ликвидации.

Справка УНИАН. ОАО «Точмаш» (ранее "Донецкий завод точного машиностроения", Донецк) специализируется на производстве сельскохозяйственной техники: культиваторов, борон для глубокого рыхления, борон зубовых и др.

Хозяйственный суд Донецкой области 10 августа 2009 года начал процедуру санации ОАО «Точмаш».

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