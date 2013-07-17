Правительство выставит на продажу 25% акций донецкого завода «Точмаш»
Кабинет министров Украины принял решение о продаже 25% акций донецкого завода «Точмаш».
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам глава Фонда госимущества Александр Рябченко.
«Принято решение, что 25% будет выставляться на продажу», - сказал он.
При этом Рябченко отметил, что акции предприятия не вызывают интереса у покупателей.
«Мы не видим пока большого интереса среди покупателей».
По его словам, на сегодняшний день 63% акций предприятия принадлежат трудовому коллективу. Кроме того, предприятие находится в состоянии банкротства и принято решение о его ликвидации.
Справка УНИАН. ОАО «Точмаш» (ранее "Донецкий завод точного машиностроения", Донецк) специализируется на производстве сельскохозяйственной техники: культиваторов, борон для глубокого рыхления, борон зубовых и др.
Хозяйственный суд Донецкой области 10 августа 2009 года начал процедуру санации ОАО «Точмаш».
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