Фонд госимущества не планирует продавать «Турбоатом»

Фонд государственного имущества не намерен проводить приватизацию ведущего в Украине производителя оборудования для электростанций завода «Турбоатом» (Харьков), несмотря на то, что ранее он был внесен в список объектов на приватизацию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил журналистам глава Фонда Александр Рябченко.

Вместе с тем, Фонд государственного имущества Украины в прошлом месяце сообщил о планах в декабре текущего года объявить приватизационные конкурсы по продаже 75,224% акций "Турбоатома", а также 99,567% госпакета акций Одесского припортового завода.

«Мы не собираемся приватизировать «Турбоатом». Мы включили его в список в том плане, что он не запрещен для приватизации. Для того чтобы его купить, нужно сделать ну очень хорошее предложение», - подчеркнул глава Фонда госимущества.

По его словам, на сегодняшний день предприятие работает стабильно. «У «Турбоатома» и так все хорошо. Если бы он получил дополнительный импульс и стал работать в два раза лучше от того, что кто-то придет, тогда это серьезно. А просто продать контрольный пакет акций кому-то – таких планов нет», - разъяснил чиновник.

Справка УНИАН. ОАО «Турбоатом» производит паровые турбины для ТЭС и АЭС, гидротурбины для ГЭС, газовые турбины для ТЭС. Производство турбин осуществляется по замкнутому циклу: от проектно-конструкторских и научно-исследовательских работ до изготовления, сборки, испытания турбин и отгрузки.

В структуру «Турбоатома» входят два специальных конструкторских бюро, технологические подразделения, научно-исследовательские лаборатории, заготовительная база, механообрабатывающее производство, испытание энергетического оборудования. Управление государственной частью акций ОАО «Турбоатом» осуществляет Фонд государственного имущества Украины, которому принадлежит 75,22% акций компании.