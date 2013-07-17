Польский аналитик прогнозирует трудные переговоры "Агротона" c держателями еврооблигаций

Варшава. Украинская сельскохозяйственная компания Agroton предложила малопривлекательные условия изменений выплат и срока погашения держателям своих европейских облигаций на 50 млн долл., что приведет к трудным переговорам на эту тему. Такое мнение корреспонденту УНИАН в Варшаве высказал аналитик польского UniCredit CAIB Марчин Гантож.

Собеседник агентства назвал неожиданным решение компании отсрочить погашение облигаций на 5 лет вместе со снижением процентной ставки по ним, отметив, что будет сложно получить одновременное согласие на эти два предложения.

"Обычно, если наступает трудная ситуация, то компания должна быть готова к тому, что ей придется платить большие проценты именно за то, чтобы получить возможность погасить этот долг за более долгий срок", - сказал он.

Гантож отметил, что предложение «Агротона» свидетельствует о сложной ситуации компании, подчеркнув, что сторонам придется найти компромисс.

По его словам, держатели облигаций заинтересованы в договоренности с компанией, поскольку в противном случае она может объявить дефолт по облигациям.

"С одной стороны, держатели облигаций имеют власть в своих руках, и компания должна приходить к ним с такой просьбой, но, как правило, если компания объявляет дефолт, то это также некомфортная ситуация для держателей, потому что они не могут быть уверены в том, что вернут свои деньги", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что Agroton не является собственником земли, а обладает только правами на их аренду, добавив, что не располагает информацией, смогут ли держатели, к примеру, продать эти права кому-то другому в рамках обеспечения своих прав по еврооблигациям.

"Сложно сказать, насколько имущество компании может покрыть требования держателей облигаций на эти 50 млн долл.", - сказал Гантож.

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Как сообщал УНИАН, сегодня Agroton объявил детальные условия предлагаемых изменений относительно выплат по выпущенным компанией в 2011 году трехлетним еврооблигациям, предоставив время их держателям на согласие или отказ от их принятия до 8 августа.

Компания, в частности, предложила отложить погашение облигаций на 60 месяцев - до 14 января 2019 года и снизить процентную ставку до 8% с нынешних 12,5%.

Cправка УНИАН. Основанный в 1992 году Agroton арендует в Луганской и Харьковской областях около 210 тыс. га земли и владеет складскими помещениями общей вместимостью 285 тыс. тонн.

В прошлом году компания получила 6,8 млн долл. чистой прибыли после 2,1 млн долл. убытков в предыдущем году.

Компания оценивала свои активы на конец прошлого года в 187 млн долл. при долгах и займах в 52 млн долл.

Agroton не опубликовал отчет за первый квартал 2013 года.