Банкиры ограничат вложения в ОВГЗ из-за опасений снижения ликвидности – эксперт

Намерения банкиров ограничить объемы вложений в облигации внутреннего государственного займа вызваны опасениями относительно снижения ликвидности банков в осенние месяцы, в том числе на фоне повышения норм обязательного резервирования.

Об этом сообщил первый заместитель председателя правления «Укрсоцбанка» Сергей Маноха в эксклюзивном интервью УНИАН.

По словам банкира, после снижения Нацбанком ставки рефинансирования банкам выгоднее покупать ОВГЗ, а не сертификаты НБУ. «Но недавно Нацбанк повысил обязательные резервы, и неизвестно, что будет в следующем месяце, поэтому пока мы воздержались от покупок. Банк счастлив помочь бюджету, но он прежде всего должен зарабатывать деньги», - прокомментировал Сергей Маноха.

По его словам, на сегодняшний день ставки по коротким ОВГЗ хорошие, но эти облигации были бы интересны в апреле, а не накануне осени и на фоне повышения резервов. «Не стоит забывать, что у банка есть клиенты, у них тоже есть потребности в средствах. В то же время, мы направляем наши ресурсы для кредитования реальной экономики, что способствует наполнению бюджета в форме налоговых поступлений. То есть, не финансируя дефицит бюджета, мы тем не менее за счет своих ресурсов повышаем его доходы, что не менее важно для страны», - пояснил банкир.

Относительно ограничения ликвидности банков в результате повышения Нацбанком норм обязательного резервирования Маноха отметил, что с учетом объемов вложений банков в сертификаты НБУ (около 9 млрд грн) ликвидность банков не ограничивается, а перераспределяется. «Излишняя ликвидность направляется на корсчета банков и спецсчет в НБУ, и поскольку платить за остатки по корсчетам дешевле, чем за сертификаты, Нацбанк экономит колоссальный объем бюджетных средств», - пояснил банкир.

В то же время, по его словам, такие меры по регулированию ликвидности должны быть предсказуемыми и применяться на регулярной основе, чтобы рынок понимал направление политики регулятора и мог адекватно прогнозировать свою деятельность.

Полный текст интервью читайте на сайте «УНИАН-Экономика»: http://economics.unian.net/rus/news/172712-pervyiy-zam-glavyi-ukrsotsbanka-unicredit-ne-uhodit-iz-ukrainyi-no-novyie-aktivyi-skupat-ne-budet.html

Справка УНИАН. ПАО «Укрсоцбанк», UniCredit Bank ™ (Киев) входит в группу крупнейших банков, работает на рынке Украины с 1990 года.

На 1 апреля 2013 года активы банка составили 39,42 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов – 23,98 млрд грн, обязательства – 31,74 млрд грн, средства клиентов – 18,56 млрд грн, собственный капитал - 7,68 млрд грн, уставный капитал - 1,81 млрд грн.

В первом квартале 2013 года банк получил прибыль в размере 4,38 млн грн.

Банк является частью международной финансовой группы UniCredit Group, Италия. Основные акционеры банка - структуры группы «Ферротрейд Интернешнл» (48,3958% акций банка) и UniCredit Bank Austria AG (49,9663% акций в прямом владении и 48,3958% - опосредствованно).

Сергей Маноха работает в «Укрсоцбанке» с 2005 года на должности заместителя председателя правления банка, а с 1 июля текущего года - первого заместителя. Имеет 20-летний опыт работы в банковской системе, с 2002 по 2004 год он занимал пост заместителя министра финансов Украины. Возглавляет Комитет Независимой ассоциации банков Украины по вопросам денежно-кредитной политики и валютного регулирования с момента его основания (2012 год).