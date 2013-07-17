Минфин 18 июля проведет внеплановый ОВГЗ-аукцион

Министерство финансов Украины объявило о проведении в четверг, 18 мая, внепланового аукциона по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), номинированных в национальной и иностранной валютах. Об этом сообщается на официальном сайте министерства.

Согласно сообщению, Минфин предложит к продаже двух и трехлетние госбумаги, номинированные в иностранной валюте (долл. США), а также облигации в национальной валюте сроком обращения 75 дней.

Согласно обнародованному ранее графику, в июне 2013 года Минфин планировал проведение пяти аукционов по продаже ОВГЗ – 2, 9, 16, 23 и 30 июля.

Как прокомментировал специалист отдела продаж долговых ценных бумаг инвестиционной компании Dragon Сapital Сергей Фурса в системе TRData, Минфин решил выйти на рынок второй раз на этой неделе, в основном, в поисках долларовых средств. «Перечень выставленных на аукцион серий указывает на то, что правительство ориентируется на рыночный спрос. Основной задачей сейчас видится размещение валютных облигаций, новый ориентир доходности по которым был получен на прошлой неделе», - полагает эксперт. По его словам, ситуация на внешних рынках еще не достаточна хороша для нового выпуска еврооблигаций, и Минфину нужно привлечь еще порядка 600 млн долл. в ближайшие несколько недель. «Это позволяет рынку даже диктовать свои условия, и не исключено, что на аукционе можно будет увидеть заявки выше ставок отсечения, которые Минфин выбрал в качестве ориентиров на последнем размещении (8,25% по двухлетним и 8,75% по трехлетним облигациям). В то же время, готовность правительства идти на поводу у рынка вызывает сомнения, потому как доходность по 3-х летним облигациям уже вплотную приблизилась к кривой еврооблигаций», - прокомментировал Фурса. По его словам, доходность короткой гривневой бумаги вряд ли претерпит изменения и составит 7,75%.

Как сообщал УНИАН, Минфин 16 июля на аукционе по продаже ОВГЗ привлек в госбюджет 3,376 млрд грн и 206,871 млн долл., 2 июля - 2,057 млрд грн, 9 июля - 2,076 млрд грн. В июле Минфин планировал провести еще два аукциона по продаже ОВГЗ - 23 и 30 июля.

В 2012 году Министерство финансов Украины в результате проведения аукционов по продаже ОВГЗ привлекло в государственный бюджет 35,9 млрд грн, 2,5 млрд долл. и 316,6 млн евро.

По состоянию на 16 июля 2013 года объем ОВГЗ, находящихся в обращении, по сумме основного долга составляет 231,818 млрд грн, при этом в собственности НБУ находятся госбумаги на сумму 133,668 млрд грн, в собственности банков - 84,615 млрд грн, нерезидентов - 5,021 млрд грн.

По оперативным данным Госказначейства на 15 июля, в январе-июле в госбюджет поступило 79,562 млрд грн от государственных заимствований, в то время как расходы госбюджета на погашение и обслуживание госдолга за этот период составили 50,258 млрд грн.

Согласно Закону «О Государственном бюджете Украины на 2013 год», предельный уровень госдолга на 31 декабря 2013 года составляет 483 млрд грн (30-31% ВВП).