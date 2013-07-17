Агрохолдинг HarvEast привлек 75,4 млн грн за счет выпуска облигаций

Один из крупнейших агрохолдингов Украины HarvEast Holding привлек на свое развитие в результате размещения облигационного займа серии "В" 75,387 млн грн, сообщил эмитент в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Формальный эмитент этих облигаций - входящая в HarvEast Holding компания «Ильич-Агро Донбасс» - первоначально планировала выпустить облигации серии «В» на 200 млн грн по номиналу. Облигации этой серии размещались с 14 по 17 июня 2013 года.

Продававшиеся с 23 мая 2012 года по 13 мая 2013 года этим эмитентом облигации серии «А» на 100 млн грн также были проданы лишь частично. «Ильич-Агро Донбасс» сумела выручить от продажи этой серии лишь 39,5 млн грн.

Справка УНИАН. Созданный в 2011 году на базе сельскохозяйственных активов Мариупольского металлургического комбината им. Ильича HarvEast Holding владеет и управляет активами в Донецкой, Запорожской, Черкасской, Житомирской областях и Крыму. Основные направления деятельности холдинга: растениеводство (выращивание пшеницы, подсолнечника, ячменя, многолетних трав, кукурузы) и молочное животноводство, а также выращивание свиней, птицы, разведение рыбы и производство комбикормов.

Общий банк обрабатываемой земли составляет около 220 тыс. га, поголовье крупного рогатого скота - более 30 тыс. голов.

Акционерами HarvEast Holding являются группа СКМ и группа «Смарт-Холдинг».