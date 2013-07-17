Украинский фондовый рынок в среду закрылся разнонаправленно

Индекс Украинской биржи по итогам торгов в среду, 17 июля, повысился на 0,30% – до 872,27 пункта, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Общий объем торгов на Украинской бирже составил 38,4 млн грн, из них на фондовом рынке – 35,6 млн грн, на срочном рынке – 2,8 млн грн.

Лидерами снижения среди ценных бумаг, входящих в индексную корзину, стали акции «Укрсоцбанка» (-1,13%).

Индекс ПФТС по итогам торгов снизился на 0,95% – до 309,93 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 994,4 млн грн.