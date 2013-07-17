Выступление Бернанке дало новый импульс для роста фондовых рынков - эксперт

Сегодняшнее выступление главы Федеральной резервной системы США Бена Бернанке дало новый импульс для восходящего движения фондовых рынков.

Такое мнение высказал в комментарии УНИАН аналитик инвестиционной компании «Альтана Капитал» Александр Кушнарев.

Он подчеркнул, что "глава ФРС не сделал никаких конкретных заявлений относительно того, какой будет судьба программы количественного смягчения. По словам Бернанке, регулятор может как расширить, так и снизить масштабы стимулирования в зависимости от того, как будет развиваться ситуация в экономике. Тем не менее, уже сам факт того, что в речи не было однозначного указания на скорое сворачивание QE3, позитивно повлиял на настрой инвесторов".

Аналитик добавил, что дополнительную поддержку рынкам оказали сильные корпоративные новости. Так, во 2-м квартале текущего года чистая прибыль Bank of America выросла на 63% до 0,32 долл. на акцию. При этом прогнозировался рост прибыли до 0,25 долл. на акцию.

По словам Кушнарева, торги на украинском фондовом рынке в среду проходили на положительной территории. По итогам сессии индекс Украинской биржи прибавил 0,30%, поднявшись к отметке 872,27 пункта. В лидерах роста среди представителей индексной корзины оказались акции "Райффайзен Банка Аваль" (+1,73%). Лучше других выглядели бумаги "Центрэнерго" (+0,90%). Наибольшие ценовые потери в первом эшелоне понесли акции "Укрсоцбанка", подешевевшие на 1,13%.

Как сообщил аналитик, "на зарубежных рынках, в отличие от Украины, в среду наблюдалась повышенная волатильность. Несмотря на хорошие данные по рынку труда Великобритании, индексы не смогли развить стартовый оптимизм и к обеду переместились в красную зону".