Польский банк Pekao продал украинский UniCredit Bank за 166 млн долл.

Варшава. Один из крупнейших в Польше банков Pekao продал 100% акций принадлежащего ему в Украине UniCredit Bank своему главному акционеру, итальянской группе UniCredit, за 166,35 млн долл.

Согласно сообщению, которым располагает УНИАН, решение банка продать свой актив в Украине обусловлено желанием сконцентрироваться на польском рынке.

Pеkao сообщил, что сумма продажи будет увеличена на размер чистой прибыли, полученной с 1 октября 2010 года по 16 июля 2013 года после его утверждения внешним аудитором.

Банк также отметил, что выделенное ранее финансирование для принадлежавшего ей в Украине актива будет постепенно возвращаться, но не дольше, чем в течение 4 лет.

Пресс-секретарь банка Катажина Карпюк сообщила УНИАН, что решение о продаже украинского актива было принято еще в октябре 2010 года.

Она назвала главной причиной продажи желание сконцентрироваться на работе на польском рынке, оставив без ответа вопрос, связано ли это решение с какими-то трудностями на украинском рынке.

"Банк Pekao является польским банком и, согласно его стратегии, концентрируется на работе на польском рынке, поэтому еще в 2010 году было принято решение о продаже",- сказала она.

В банке также отметили, что Pekao продал свой актив в Украине 16 июля 2013 года, заметив, что эта сделка позволит "еще больше" улучшить показатели стабильности банка.

Пресс-служба банка Pekao, отвечая на запрос агентства, сообщила, что банк работал в Украине с 1997 года. Банк не предоставил данных об инвестициях и финансовых результатах деятельности своего украинского актива.

В банке также отказались предоставить информацию о размере предоставленной финансовой помощи, который UniCredit, согласно условиям сделки, должен вернуть Pekao в ближайшие 4 года.

По данным Pekao, которым располагает УНИАН, на конец прошлого года он оценивал активы украинского PJSC UniCredit Bank в 720 млн долл., что на 18% меньше, чем годом ранее, а обязательства в 270 млн долл., что на 10% меньше.

В прошлом году PJSC UniCredit Bank сократил чистую прибыль в сравнении с 2011 годом на 37% - до около 11 млн долл., при снижении выручки на 15% - до 58 млн долл. (по текущему курсу 1USD=3,3PLN).

Справка УНИАН. Созданный более 80 лет тому назад Банк Pekao SA называет себя вторым крупнейшим банком в Польше по активам и самым стабильным с учетом коэффициента достаточности капитала. С 1999 года контрольный пакет банка принадлежит итальянскому UniCredit S.p.A., который владеет 50,1% акций.

В первом квартале текущего года Pekao SA получил чистую прибыль в размере более 200 млн долл. при выручке больше 560 млн долл., что на 6% и 3%, соответственно, меньше, чем за первые три месяца прошлого года.

В 2012 году чистая прибыль банка составила почти 900 млн долл. при выручке в 2,5 млрд долл. (по текущему курсу 1USD=3,3PLN).

В начале сегодняшних торгов стоимость банка на Варшавской фондовой бирже, на которой его бумаги котируются с 1998 года, составляла 12,4 млрд долл.