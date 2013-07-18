Фонд госимущества снова не смог реализовать на бирже акции «Сумыхимпрома»

Биржевые торги на Восточно-Европейской фондовой бирже по продаже 5% госпакета акций «Сумыхимпрома» снова не состоялись из-за отсутствия заявок, сообщили УНИАН в пресс-службе ФГИУ.

Согласно сообщению, следующие торги по продаже данного пакета планируется провести 25 июля т.г.

Напомним, запланированные на 11 июля т.г. торги по продаже 5% акций "Сумыхимпрома" также не состоялись из-за отсутствия заявок.

Справка УНИАН. ПАО «Сумыхимпром» – энергохимический комплекс, производящий двуокись титана, минеральные удобрения, серную и фосфорную кислоты, железо-оксидные пигменты и коагулянты.

100% акций ПАО «Сумыхимпром» находятся в управлении государства.

11 июля 2012 года Кабинет министров принял решение о передаче 100% акций ПАО «Государственная холдинговая компания «Титан Украины» Фонду государственного имущества для последующей продажи акций «Титана», «Крымского Титана» и «Сумыхимпрома» и ликвидации ГХК.