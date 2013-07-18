Российский фондовый рынок рухнул на фоне приговора Навальному

Российские акции снизились в середине торгов четверга после того, как кировский суд приговорил оппозиционера Алексея Навального к 5 годам тюремного заключения, но участники рынка не считают это событие основанием для затяжного падения рисковых активов.

К 13.30 МСК индекс ММВБ опустился на 1,3% от уровня закрытия среды, до 1.413 пунктов. Индикатор поднялся до 1.439 пунктов в первой половине дня, но после сообщений о вынесении приговора Навальному индекс стал стремительно снижаться. Индекс РТС сократился на 1,3% до 1.375 пунктов.

Как сообщает Reuters, для многих рыночных игроков, которые прогнозировали условный срок для Навального, стало неожиданностью сегодняшнее решение суда: лидера протестного движения отправили в тюрьму на пять лет.

До окончательного вынесения приговора Навальному участники рынка говорили о том, что заключение оппозиционера в тюрьму станет "красной тряпкой" именно для западных инвесторов, чувствительных к политическим событиям в РФ.