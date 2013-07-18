Антимонопольный комитет разрешил «Метинвесту» приобрести контроль над «Дипромезом»

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) дал разрешение входящей в холдинг «Метинвест» зарегистрированной в Нидерландах компании Private Limited Liability Company Metinvest B.V. на приобретение контроля над проектировщиком промышленных объектов «Дипромез» (Днепропетровск), говорится в сообщении АМКУ.

Таким образом, Metinvest B.V. получает более 50% голосов в высшем органе управления «Дипромеза».

Антимонопольный комитет и Метинвест не сообщают других деталей этой сделки.

Справка УНИАН. ООО «Дипромез» специализируется на проектировании промышленных объектов, в частности, в металлургии. Согласно сообщениям в СМИ, в штат "Дипромеза" входят бывшие сотрудники Украинского института по проектированию металлургических заводов («Укргипромез»).

Metinvest B.V. (Нидерланды, Гаага) — холдинговая компания горно-металлургической группы «Метинвест». Основными акционерами «Метинвеста» являются «СКМ» (71,25%) Рината Ахметова и «Смарт-холдинг» (23,75%) Вадима Новинского.