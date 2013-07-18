Минфин привлек в госбюджет 388,8 млн грн на внеплановом ОВГЗ-аукционе

Министерство финансов Украины в четверг, 18 июля, привлекло в государственный бюджет 388,806 млн грн на внеплановом аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

Об этом сообщается на официальном сайте министерства.

Согласно сообщению, Минфин привлек средства в госбюджет в результате размещения облигаций, номинированных в национальной валюте, удовлетворив все 5 поданных заявок на приобретение облигаций сроком обращения 75 дней с доходностью 7,75%.

Минфину не удалось разместить облигации, номинированные в иностранной валюте (долларах США), поскольку на приобретение двухлетних облигаций не было подано ни одной заявки, а единственная поданная заявка на приобретение трехлетних облигаций осталась без удовлетворения.

По информации Минфина, в результате проведенного размещения в госбюджет привлечено 388,806 млн грн, при этом размер госдолга находится в пределах, предусмотренных Бюджетным кодексом Украины и Законом «О Государственном бюджете Украины на 2013 год».

Как сообщал УНИАН, Минфин объявил о проведении 18 июля внепланового аукциона по продаже ОВГЗ, номинированных в национальной и иностранной валютах.

16 июля Минфин на аукционе по продаже ОВГЗ привлек в госбюджет 3,376 млрд грн и 206,871 млн долл., 2 июля - 2,057 млрд грн, 9 июля - 2,076 млрд грн. В июле Минфин планирует провести еще два аукциона по продаже ОВГЗ - 23 и 30 июля.

По состоянию на 18 июля 2013 года объем ОВГЗ, находящихся в обращении, по сумме основного долга составляет 234,184 млрд грн, при этом в собственности НБУ находятся госбумаги на сумму 133,668 млрд грн, в собственности банков - 86,446 млрд грн, нерезидентов - 4,926 млрд грн.

По оперативным данным Госказначейства по состоянию на 15 июля, в январе-июле в госбюджет поступило 79,562 млрд грн от государственных заимствований, в то время как расходы госбюджета на погашение и обслуживание госдолга за этот период составили 50,258 млрд грн.

В 2012 году Министерство финансов Украины в результате проведения аукционов по продаже ОВГЗ привлекло в государственный бюджет 35,9 млрд грн, 2,5 млрд долл. и 316,6 млн евро.