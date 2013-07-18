Фонд госимущества обнародовал перечень приватизируемых обл- и горгазов

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) обнародовал перечень планируемых к приватизации госпакетов предприятий, занимающихся газоснабжением и газификацией, сообщает сайт ФГИУ.

В частности, на продажу планируется выставить блокирующие пакеты - 25% +1 акция «Борщовгаз», «Бучачгаз», «Бережаныгаз», «Винницагаз», «Гадячгаз», «Гусятингаз», «Днепропетровскгаз", «Залещикигаз», «Запорожгаз», «Збаражгаз», «Зборовгаз», «Ивано-Франковскгаз», «Киевоблгаз», «Кременецгаз», «Кременчуггаз», «Крымгаз», «Лубныгаз», «Луганскгаз», «Львовгаз», «Николаевгаз», «Монастырискгаз», «Подволочискгаз», «Полтавагаз», «Ривнегаз», «Севастопольгаз», «Сумыгаз», «Теребовлягаз», «Тернопольгаз», «Тернопольгоргаз», «Тысменицагаз», «Уманьгаз», «Хмельницкгаз», «Черниговгаз», «Чертковгаз», «Шепетовкагаз», «Мелитопольгаз».

ФГИУ также планирует выставить на продажу контрольные пакеты акций «Кировоградгаз» и «Черкассыгаз», а также 38,28% «Донецкоблгаз».

Как отметили в Фонде госимущества, размер пакетов акций акционерных обществ по газоснабжению и газификации, оставшихся в управлении НАК «Нафтогаз Украины», не дает достаточных рычагов для эффективного государственного управления корпоративными правами государства и влияния на деятельность обществ. "Вышеупомянутые акционерные общества по газоснабжению и газификации не осуществляют деятельность по транспортировке по магистральным трубопроводам и хранению в подземных хранилищах, запрета на их приватизацию нет", - отметили в ФГИУ.

Напомним, Кабинет министров Украины ранее принял решение о приватизации контрольных и блокирующих пакетов акций 39 облгазов и горгазов.

По словам председателя Фонда госимущества Александра Рябченко, следующим шагом будет принятие Кабинетом министров условий приватизации пакетов акций этих предприятий. Рябченко также спрогнозировал, что при выполнении всех необходимых процедур приватизация обл- и горгазов может произойти уже осенью.