Профсоюз выступает за возвращение государству Днепропетровского трубного завода

ЦК металлургов и горняков Украины намерен инициировать возвращение в госсобственность Днепропетровского трубного завода.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель отраслевого профсоюза Владимир Казаченко на пресс-конференции в Днепропетровске.

По его словам, администрация предприятия предупредила профком о сокращении 1,5 тыс. работников завода – 57% от общего числа работающих.

Казаченко отметил, что конкретные сроки и причины сокращения персонала неясны. При этом в мае на заводе практически было остановлено производство.

«Сегодня профсоюз дерется за это предприятия. Мы обратились к председателю Днепропетровской облгосадминистрации Колесникову и городскому голове Куличенко, с требованием, чтобы власти более энергично принимали меры по работе с собственником, вплоть до изъятия этого предприятия в госсобственность», - отметил Казаченко.

Он также заявил, что профсоюз будет жестко отстаивать позицию по защите прав работников Днепропетровского трубного завода, начиная с процесса трудового спора вплоть до забастовки.

По словам Казаченко, профком предприятия начал процедуру вступления в коллективный трудовой спор 13 июня.

Как сообщал УНИАН, Днепропетровский трубный завод в 2012 году увеличил чистый убыток на 80,3% по сравнению с 2011 годом - до 134,679 млн грн.

Справка УНИАН. ПАО “Днепропетровский трубный завод” — один из ведущих в Украине производителей труб из черного металла и монополист в СНГ по производству биметаллических труб.

Согласно официальной отчетности после проведения общего собрания акционеров 4 апреля 2013 г. 75% акций ПАО «Днепропетровский трубный завод» принадлежит компании «I.S.H/C Indastrial Steel Hоlding Co limited» (Кипр).