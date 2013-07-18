Украинский фондовый рынок в четверг снизился

Индекс Украинской биржи по итогам торгов в четверг, 18 июля, снизился на 0,53% – до 867,68 пункта, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Общий объем торгов на Украинской бирже составил 58,7 млн грн, из них на фондовом рынке – 52,4 млн грн, на срочном рынке – 6,2 млн грн.

Лидерами снижения среди ценных бумаг, входящих в индексную корзину, стали акции «Укрсоцбанка» (-1,64%).

Индекс ПФТС по итогам торгов снизился на 0,32% – до 308,93 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 981 млн грн.

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