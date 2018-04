«Дельта Банк» привлечет 200 млн грн путем размещения облигаций

«Дельта Банк», входящий в группу крупнейших финучреждений Украины, привлечет 200 млн грн в результате размещения двухлетних облигаций серии «D1».

Об этом банк сообщил в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно сообщению, в рамках эмиссии банк намерен разместить 200 тыс. штук именных процентных облигаций серии «D1» номинальной стоимостью 1 тыс. грн.

Размещение будет проводиться с 29 июля 2013 по 28 июля 2014 года на фондовой бирже «Перспектива» с привлечением андеррайтера «ВТБ Банк» (Украина).

Согласно проспекту эмиссии, ставка купона на 1-2 периоды установлена на уровне Ukrainian Index of Retail Deposit Rates сроком на 12 месяцев, но не ниже ставки Национального банка и не выше трех размеров ставки НБУ. На 3-й период ставка купона равна значению Ukrainian Index of Retail Deposit Rates сроком на 6 месяцев, но не ниже ставки НБУ и не выше трех размеров ставки НБУ. На 4-й период - равна значению Ukrainian Index of Retail Deposit Rates сроком на 12 месяцев, но не ниже ставки НБУ и не выше трех размеров ставки НБУ. Выплата купона осуществляется два раза в год. Погашение облигаций запланировано с 27 по 29 июля 2015 года.

Условия выпуска предусматривают оферту в июле 2014 года и январе 2015 года. Привлеченные средства банк планирует направить на увеличение кредитного портфеля.

Справка УНИАН. «Дельта Банк» работает на рынке Украины с 2006 года и входит в группу крупнейших банков Украины. На 1 апреля 2013 года активы банка составили 34,746 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов - 21,350 млрд грн, обязательства - 31,586 млрд грн, средства клиентов - 22,628 млрд грн, собственный капитал - 3,160 млрд грн, уставный капитал - 2,327 млрд грн. В первом квартале 2013 года банк получил прибыль в размере 97,980 млн грн. Основными владельцами банка являются бизнесмен Николай Лагун (70,61% акций банка) и компания Cargill Financial Services International Inc. (США, 29,39%).

30 апреля была завершена сделка по приобретению Лагуном контрольного пакета акций «Сведбанка» и получены все регуляторные согласования, в том числе разрешения Антимонопольного комитета Украины и Национального банка Украины, и Лагун заявил о старте процесса слияния “Сведбанка” и “Дельта Банка”. 28 февраля завершена сделка по покупке Лагуном 100% акций «Кредитпромбанка», процесс слияния двух банков планировалось завершить до 1 июля.